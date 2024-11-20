ГПБ Мобайл подарит абонентам безлимитный трафик в честь своего 4-летия

Опубликовано 20 ноября 2024, 17:141 мин.
ГПБ Мобайл подарит абонентам безлимитный трафик в честь своего 4-летияДля новых клиентов до 18 декабря
Мобильный оператор ГПБ Мобайл отмечает свое 4-летие запуском акции, которая порадует новых клиентов. С 18 ноября по 18 декабря 2024 года абоненты, подключившие тарифы «Действуй» или «Побеждай» и оплатившие абонентскую плату, получат безлимитный трафик в мессенджерах, социальных сетях и при просмотре видеоконтента. Акция действует в течение 4 месяцев с момента активации и подключается автоматически на следующий день.
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Для участия в акции достаточно оформить тарифы «Действуй» или «Побеждай» и внести абонентскую плату в указанный срок. После этого безлимитный трафик будет активирован, а по окончании его действия абоненты смогут подключить безлимитные опции на стандартных условиях через мобильное приложение ГПБ Мобайл.
Кроме того, в 2024 году оператор усовершенствовал свои услуги. Одной из новинок стало введение системы защиты «Цифровой иммунитет», которая защищает клиентов от спама и мошенничества. В этом году также были запущены роуминговые опции, которые легко управляются через приложение, а в мае появился собственный контактный центр для быстрого решения вопросов.