ГПБ Мобайл подарит абонентам безлимитный трафик в честь своего 4-летия

Для участия в акции достаточно оформить тарифы «Действуй» или «Побеждай» и внести абонентскую плату в указанный срок. После этого безлимитный трафик будет активирован, а по окончании его действия абоненты смогут подключить безлимитные опции на стандартных условиях через мобильное приложение ГПБ Мобайл.

Кроме того, в 2024 году оператор усовершенствовал свои услуги. Одной из новинок стало введение системы защиты «Цифровой иммунитет», которая защищает клиентов от спама и мошенничества. В этом году также были запущены роуминговые опции, которые легко управляются через приложение, а в мае появился собственный контактный центр для быстрого решения вопросов.