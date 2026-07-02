В России
Опубликовано 02 июля 2026, 19:37
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Греф оценил рост производительности компаний от ИИ

Генеративный ИИ усиливает эффект
Глава Сбербанка Герман Греф в рамках Финансового конгресса Банка России заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) способно повысить производительность российских компаний на 11−22 процента. Такой эффект достигается за счет использования уже существующих технологий в различных бизнес-процессах.
Греф оценил рост производительности компаний от ИИ

© Ferra.ru

По словам Грефа, при объединении генеративного и физического ИИ потенциал роста становится еще выше. В среднем по предприятиям он может составить от 21 до 33 процентов.

Глава Сбербанка назвал это хорошей новостью, но отметил, что главный вопрос заключается в системном задействовании этих факторов.

Ранее в России предложили ввести классификацию для отечественных моделей искусственного интеллекта. Согласно инициативе, суверенные и национальные ИИ-системы смогут рассчитывать на приоритетную государственную поддержку.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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