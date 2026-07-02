Греф оценил рост производительности компаний от ИИ

По словам Грефа, при объединении генеративного и физического ИИ потенциал роста становится еще выше. В среднем по предприятиям он может составить от 21 до 33 процентов.

Глава Сбербанка назвал это хорошей новостью, но отметил, что главный вопрос заключается в системном задействовании этих факторов.

Ранее в России предложили ввести классификацию для отечественных моделей искусственного интеллекта. Согласно инициативе, суверенные и национальные ИИ-системы смогут рассчитывать на приоритетную государственную поддержку.