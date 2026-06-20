Греф заявил, что ИИ становится участником экономики

По его словам, развитие ИИ приводит к появлению систем, которые способны самостоятельно выполнять сложные интеллектуальные задачи. При этом человеку все больше отводится роль постановщика целей, принимающего решения и отвечающего за результат.

Греф отметил развитие ИИ-агентов, которые могут брать на себя часть когнитивной работы. Это меняет подходы к организации труда и управлению компаниями.

Одним из направлений развития стала «Гигаакадемия» Сберуниверситета и «Школы 21», где обучают работе с мультиагентными системами. В Сбере считают, что такие технологии формируют новую модель взаимодействия людей и цифровых решений.