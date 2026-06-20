Греф заявил о переходе к «агентной экономике»

По его словам, развитие технологий ИИ идет быстрее прогнозов. Генеративный искусственный интеллект появился в виде чат-ботов около 3,5 лет назад, но за это время достиг уровня, который обычно занимает десятилетия развития технологий.

Греф также отметил формирование модели взаимодействия «ИИ + человек», где понятие рабочей силы трансформируется на фоне появления ИИ-агентов. Искусственный интеллект уже способен выполнять сложные когнитивные задачи, в некоторых случаях даже без постоянного контроля со стороны человека.