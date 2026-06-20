В России
Опубликовано 20 июня 2026, 17:20
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Греф заявил о переходе к «агентной экономике»

ИИ берет на себя сложные задачи
Мир приближается к модели «агентной экономики», в которой искусственный интеллект (ИИ) сможет самостоятельно выполнять задачи, ранее доступные только человеку. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Сберуниверситета», пишет ТАСС.
Греф заявил о переходе к «агентной экономике»

© Ferra.ru

По его словам, развитие технологий ИИ идет быстрее прогнозов. Генеративный искусственный интеллект появился в виде чат-ботов около 3,5 лет назад, но за это время достиг уровня, который обычно занимает десятилетия развития технологий.

Греф также отметил формирование модели взаимодействия «ИИ + человек», где понятие рабочей силы трансформируется на фоне появления ИИ-агентов. Искусственный интеллект уже способен выполнять сложные когнитивные задачи, в некоторых случаях даже без постоянного контроля со стороны человека.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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