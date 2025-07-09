Григоренко сообщил о миллионе фейковых звонков, выявляемых ежедневно

Опубликовано 09 июля 2025, 14:361 мин.
Григоренко сообщил о миллионе фейковых звонков, выявляемых ежедневноРКН усиливает борьбу с телефонным мошенничеством
Роскомнадзор с помощью системы «Антифрод» ежедневно выявляет около 1,2 миллиона звонков с измененными номерами. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Всего система обрабатывает более 455 миллионов вызовов в сутки.
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С 1 июня в России действует закон о защите от мошенников, включающий около 30 мер. Среди них — запрет госорганам и банкам использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. С августа граждане смогут отказываться от SMS-рассылок, а с сентября — от спам-звонков.
Осенью в Госдуму планируют внести новый пакет антимошеннических мер. В него войдет система на основе искусственного интеллекта, которая будет автоматически выявлять подозрительные звонки и предупреждать абонентов.
Также с сентября через «Госуслуги» можно будет установить запрет на оформление SIM-карт.