Григоренко сообщил о миллионе фейковых звонков, выявляемых ежедневно

С 1 июня в России действует закон о защите от мошенников, включающий около 30 мер. Среди них — запрет госорганам и банкам использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. С августа граждане смогут отказываться от SMS-рассылок, а с сентября — от спам-звонков.

Осенью в Госдуму планируют внести новый пакет антимошеннических мер. В него войдет система на основе искусственного интеллекта, которая будет автоматически выявлять подозрительные звонки и предупреждать абонентов.

Также с сентября через «Госуслуги» можно будет установить запрет на оформление SIM-карт.