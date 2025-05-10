Группа компаний БИОЭН отправила на фронт партию автомобилей и квадроциклов

Опубликовано 10 мая 2025, 11:151 мин.
Группа компаний БИОЭН отправила на фронт партию автомобилей и квадроцикловТехника оснащена современными средствами радиоэлектронной борьбы
Группа компаний БИОЭН передала российским военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО) автомобили и квадроциклы. В числе получателей техники — гвардейские бригады, добровольческие формирования, танковые дивизии и отряд спецназа «Ахмат». В зону боевых действий уже поступили 23 автомобиля различных моделей УАЗ и пять вездеходов-квадроциклов.
Эта техника полностью готова к эксплуатации в условиях фронта. Все машины оснащены современными средствами радиоэлектронной борьбы, что позволяет защитить их от возможных атак дронов противника. Руководитель компании БИОЭН Олег Максимов отметил в беседе с 360.ru, что квадроциклы особенно полезны на передовой и спасают жизни военнослужащих.
Компания регулярно получает положительные отзывы от бойцов, которые отмечают важность этой техники для выполнения оперативных задач. Военнослужащие сообщают, что квадроциклы оказались незаменимыми в выполнении поручений, и помощь от БИОЭН стала своевременной.