Грустное, рэп, для спорта: Яндекс Музыка добавила умные фильтры

В среднем у слушателей Яндекс Музыки в плейлисте «Мне нравится» около 360 треков, а некоторые имеют и тысячи композиций. При постоянном добавлении новой музыки становится сложно быстро находить нужные песни. Умные фильтры не только облегчают навигацию, но и помогают глубже понять собственные музыкальные предпочтения.

Технология основывается на нейросети, которая анализирует треки из пользовательской Коллекции и классифицирует их по жанрам и настроению. В настоящее время доступно 25 различных фильтров, включая такие жанры, как «Рэп и хип-хоп», «R&B», «Рок» и «Поп», а также фильтры по настроению, такие как «Веселое», «Спокойное», «Грустное» и «Бодрое».