Грузовой корабль "Прогресс МС-25" отправлен на сборку с ракетой-носителем

Космическая головная часть корабля прибыла на место для общей сборки с ракетой-носителем. Эксперты РКК "Энергия" и других предприятий Роскосмоса провели работы по переводу головной части в горизонтальное положение и её загрузке в железнодорожный транспортный агрегат.

Запуск запланирован на декабрь 2023 года. Корабль предназначен для доставки на МКС около 2 500 кг грузов, включая топливо, воду, азот, научное оборудование, продукты питания и медицинские средства для поддержания работы и жизнедеятельности экипажа. Это будет необходимо для поддержки работы 70-й долговременной экспедиции на станции.