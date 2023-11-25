Грузовой корабль "Прогресс МС-25" отправлен на сборку с ракетой-носителем

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" отправлен на сборку с ракетой-носителемОн доставит на МКС около 2500 кг грузов
Госкорпорация Роскосмос на своем официальном сайте сообщила, что на космодроме Байконур ведётся завершающая подготовка грузового корабля "Прогресс МС-25" перед его запланированным полётом к Международной космической станции (МКС). Специалисты в настоящее время завершают работы по сборке корабля вместе с ракетой-носителем на монтажно-испытательной площадке.
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Космическая головная часть корабля прибыла на место для общей сборки с ракетой-носителем. Эксперты РКК "Энергия" и других предприятий Роскосмоса провели работы по переводу головной части в горизонтальное положение и её загрузке в железнодорожный транспортный агрегат.
Запуск запланирован на декабрь 2023 года. Корабль предназначен для доставки на МКС около 2 500 кг грузов, включая топливо, воду, азот, научное оборудование, продукты питания и медицинские средства для поддержания работы и жизнедеятельности экипажа. Это будет необходимо для поддержки работы 70-й долговременной экспедиции на станции.