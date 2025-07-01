Грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыкуется от МКС

По данным Роскосмоса, отстыковка от модуля «Поиск» запланирована на 21:39 по московскому времени. После этого «Прогресс МС-29» перейдёт в автономный полёт, а около 00:46 2 июля начнёт сход с орбиты. Несгораемые элементы корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС-29» работал на орбите с 23 ноября 2024 года, доставив на станцию около 2,5 тонн грузов. Среди них было оборудование для научных экспериментов, включая исследования по выращиванию кристаллов и 3D-печати, а также запасы топлива, воды и азота.

Его место займёт новый грузовик «Прогресс МС-31», запуск которого запланирован на 3 июля с космодрома Байконур. Ракета-носитель «Союз-2.1а» уже установлена на стартовый стол. Стыковка с МКС ожидается 6 июля.