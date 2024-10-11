Грузовой корабль «Прогресс МС-29» запустят 21 ноября

Корабль уже прошел предварительные этапы подготовки. В настоящее время «Прогресс МС-29» транспортирован в вакуумную камеру для проверки герметичности. Эти испытания являются важной частью процесса подготовки, поскольку обеспечивают надежность и безопасность миссии.

Ранее, «Прогресс МС-28» выполнил плановую коррекцию орбиты МКС. Двигатели грузового корабля заработали 4 октября в 11:44 по московскому времени и проработали более 1207 секунд, обеспечив импульс в 1,66 м/с. Благодаря этому маневру средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,9 км, теперь она находится на уровне 419 км.