HeadHunter запустил ИИ-ассистента для работодателей

Сервис «ИИ-помощник» генерирует черновик вакансии, исходя из простого описания требований к кандидату. После этого он самостоятельно ищет подходящих специалистов в базе hh.ru, начинает с ними диалог и уточняет важные детали.

Ассистент также анализирует отклики: резюме, письма и переписку. Он выделяет сильные стороны соискателей и формирует краткие сводки для рекрутера. Важно, что все окончательные решения остаются за человеком.

Сейчас он работает в бета-режиме для ограниченного круга пользователей. В декабре его доступность расширят до половины работодателей на платформе. Пилотный проект продлится до начала 2026 года.

В будущем сервис получит новые функции, такие как онбординг новых работодателей и помощь в проведении собеседований.