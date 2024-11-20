HiFi-стриминг Звук представил обновленную систему рекомендаций

Главные изменения коснулись системы рекомендаций «Сила Звука», которая теперь точнее подбирает музыку, соответствующую настроению и ситуации пользователя. Сервис стал быстрее «учиться» на предпочтениях каждого, создавая музыкальные «волны» в стиле любимого артиста или похожие на недавно прослушанный трек. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, пользователи могут легко переключаться между волнами и находить музыку, которая соответствует их настроению в данный момент.

Для привлечения внимания к обновлениям команда Звука запустила рекламную кампанию, в которой Сергей Жуков помогает главному герою ролика настроить музыку для разных моментов жизни. От рутинных дел до праздника новоселья — музыка из Звука подстраивается под любой контекст, создавая нужную атмосферу.