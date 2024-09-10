ICL Техно и КНИТУ-КАИ создадут учебно-научную лабораторию в Казани

Согласно планам, в 2024 году на базе Института компьютерных технологий и защиты информации КНИТУ-КАИ при поддержке ICL Техно будет открыта новая лаборатория. Она будет оснащена современным оборудованием и ПО, что позволит готовить высококвалифицированных специалистов и разрабатывать образовательные программы.

В пресс-службе ICL Teхно сообщили, что учебный процесс будет включать производственные практики и стажировки, ориентированные на задачи компании. В лаборатории также будет создана площадка для улучшения связи со специалистами компании.

Соглашение предполагает активное сотрудничество в подготовке специалистов и научных исследованиях в области ИТ и программного обеспечения. Планируется проведение совместных семинаров и конференций, что обеспечит раннюю профессиональную ориентацию студентов и вовлечет их в разработки компании.