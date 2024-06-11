В России
Опубликовано 11 июня 2024, 23:20
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Игровой 3D-движок VR Concept успешно интегрировали с ОС Astra Linux

Испытания показали эффективную работу
Резидент «Сколково» VR Concept и разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» подтвердили совместимость игрового 3D-движка VR Concept с операционной системой Astra Linux Special Edition. Официальные сертификаты подтверждают, что программный стек поможет заказчикам из различных отраслей эффективнее использовать VR-технологии.
Игровой 3D-движок VR Concept успешно интегрировали с ОС Astra Linux

© Ferra.ru

Испытания показали эффективную работу VR Concept в среде Astra Linux, включая создание и манипуляции с 3D-моделями, поддержку физики, анимацию и корректное отображение интерфейса.

VR Concept, использующий собственный 3D-движок, позволяет создавать VR-проекты без программирования. Решение включено в реестр российского ПО под № 4206.

Astra Linux Special Edition — сертифицированная российская операционная система с встроенными средствами защиты данных. Ее совместимость с VR Concept открывает новые возможности для использования VR-технологий в различных отраслях.

По словам генерального директора VR Concept Дениса Захаркина, совместимость с Astra Linux позволяет пользователям эффективно использовать VR для работы с 3D-моделями. Алексей Трубочев из «Группы Астра» добавил, что сотрудничество с VR Concept поможет бизнесу оптимизировать процессы и использовать все возможности 3D-моделирования.

Источник:CNews
Автор:Ингела Воробьева
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