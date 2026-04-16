ИИ-ассистент подскажет российским онкологам слова поддержки для пациентов

Опубликовано 16 апреля 2026, 20:251 мин.
ИИ-ассистент подскажет российским онкологам слова поддержки для пациентовИ тактику разговора
Российский онколог Максим Котов разработал ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ) MedcomAI_bot, который помогает врачам готовиться к тяжелым разговорам с онкопациентами. Как сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), чат-бот подсказывает тактику диалога и слова поддержки для каждого конкретного случая.
Сообщение диагноза с неблагоприятным прогнозом считается самой сложной частью работы онколога. Чат-бот учитывает признанные мировые подходы, включая протокол SPIKES для сообщения диагноза и метод NURSE для выражения эмпатии. Врач может заранее получить пошаговый план и примеры фраз с учетом обстоятельств пациента.
Как пояснил Котов, когда специалист не знает, как построить тяжелый разговор, он испытывает страх и дискомфорт, что ведет к профессиональному выгоранию. Понятный алгоритм делает работу психологически безопаснее. Ассистент также отвечает на вопросы о коммуникации между коллегами и общении медперсонала с пациентами.