ИИ-ассистент СберБизнеса на базе GigaChat подскажет пути роста

При переходе по подсказке предприниматель попадает в чат с ИИ, где получает готовые решения и рекомендации по аналитике продаж, инструментам управления и формированию плана действий. В сервис интегрированы новые ИИ-агенты, которые берут на себя специализированные задачи.

Среди них агент по планированию роста компании, образовательный агент, подбирающий обучающие материалы и курсы на платформе «СберБизнес Live», и агент по участию в тендерах, помогающий оформить документы, рассчитать условия и подать заявку. Всего в системе работает более 20 интеллектуальных агентов, обученных на профильных бизнес-базах знаний.