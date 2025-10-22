ИИ-ассистент СберБизнеса на базе GigaChat подскажет пути роста

Опубликовано 22 октября 2025, 15:471 мин.
ИИ-ассистент СберБизнеса на базе GigaChat подскажет пути ростаСервис анализирует данные и дает персональные рекомендации
СберБизнес обновил ИИ-ассистента на базе нейросетевой модели GigaChat. Главное нововведение — персонализированные подсказки, которые появляются на главном экране интернет-банка. Система автоматически анализирует финансовые показатели компании, динамику выручки и рыночные тренды, после чего предлагает клиенту шаги для развития.
При переходе по подсказке предприниматель попадает в чат с ИИ, где получает готовые решения и рекомендации по аналитике продаж, инструментам управления и формированию плана действий. В сервис интегрированы новые ИИ-агенты, которые берут на себя специализированные задачи.
Среди них агент по планированию роста компании, образовательный агент, подбирающий обучающие материалы и курсы на платформе «СберБизнес Live», и агент по участию в тендерах, помогающий оформить документы, рассчитать условия и подать заявку. Всего в системе работает более 20 интеллектуальных агентов, обученных на профильных бизнес-базах знаний.