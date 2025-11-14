ИИ будет консультировать таксистов в Подмосковье

Система способна самостоятельно обучаться и обрабатывать несколько звонков одновременно. По оценкам министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, это позволит экономить более 17,5 тысячи рабочих часов ежегодно. Специалисты смогут сосредоточиться на решении сложных задач, в то время как типовые запросы будет обрабатывать ИИ.

Голосовой помощник предоставляет информацию о порядке аттестации водителей, требованиях к автомобилям и водителям, оформлении путевых листов, а также о проведении медицинского и технического контроля. В случае невозможности решить вопрос система перенаправляет звонок живому оператору.