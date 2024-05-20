ИИ будет обрабатывать фотографии в каршеринге «Делимобиль»

Новые технологии, разработанные дата-офисом компании, применяются для обработки изображений, предоставляемых пользователями перед и после аренды автомобиля. Машинное зрение и алгоритмы самообучения обеспечивают точную обработку фотографий в реальном времени.

Система использует собственные нейросети для фильтрации несоответствующих изображений, автоматического определения сторон автомобиля и выявления повреждений с точностью до 98%.

Кроме того, технологии применяются для вывода фотографий в рамках функции «найти по фото последней аренды», что значительно упрощает поиск автомобиля для новых клиентов.

Василий Ципиди, главный директор по данным в «Делимобиле», подчеркнул, что новые модели машинного зрения позволяют улучшить пользовательский опыт и операционную эффективность компании.