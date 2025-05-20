ИИ будет обрабатывать обращения граждан в Росприроднадзоре

По словам экспертов, технологии помогут не только оперативно отвечать гражданам, но и консультировать компании по экологическому законодательству, ускорять подготовку отчетности и разрабатывать ESG-стратегии. Замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев отметил, что ИИ позволяет анализировать большие объемы данных в реальном времени, точнее прогнозировать экологические изменения и минимизировать нагрузку на природу.

В ходе исследования проверили шесть популярных ИИ-моделей на 81 вопросе об экологии — от простых до сложных. Лучшие результаты показали Grok AI и китайские Qwen с DeepSeek. Российские Yandex GPT и Giga Chat заняли четвертое и пятое места, французская Mistral — шестое.