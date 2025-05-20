ИИ будет обрабатывать обращения граждан в Росприроднадзоре

Опубликовано 20 мая 2025, 20:321 мин.
ИИ будет обрабатывать обращения граждан в РосприроднадзореТехнология ускорит ответы гражданам и бизнесу
Росприроднадзор планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для обработки запросов граждан и анализа экологических данных. Как показало совместное исследование с ВШЭ, ИИ может значительно сократить время рассмотрения обращений — в 2023 году в ведомство поступило более 8,2 тыс. жалоб, более половины из которых касались загрязнения окружающей среды.
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По словам экспертов, технологии помогут не только оперативно отвечать гражданам, но и консультировать компании по экологическому законодательству, ускорять подготовку отчетности и разрабатывать ESG-стратегии. Замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев отметил, что ИИ позволяет анализировать большие объемы данных в реальном времени, точнее прогнозировать экологические изменения и минимизировать нагрузку на природу.
В ходе исследования проверили шесть популярных ИИ-моделей на 81 вопросе об экологии — от простых до сложных. Лучшие результаты показали Grok AI и китайские Qwen с DeepSeek. Российские Yandex GPT и Giga Chat заняли четвертое и пятое места, французская Mistral — шестое.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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