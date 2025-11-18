ИИ будет оценивать работу спортивных объектов в России

Опубликовано 18 ноября 2025, 19:541 мин.
ИИ будет оценивать работу спортивных объектов в РоссииСистема уже внедрена в 600 учреждениях Москвы
В России планируется расширить применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга спортивных объектов. Разработка компании Ntechlab уже функционирует в более чем 600 учреждениях Москвы, а до конца года будут запущены пилотные проекты в других регионах.
Система анализирует обезличенные данные с видеокамер, установленных на спортивных площадках. Нейросеть оценивает фактическую посещаемость, выявляет случаи использования объектов не по назначению и отслеживает возможные сбои в работе. Полученная информация отображается в специализированной платформе, отметили в пресс-службе компании.
Технология помогает определить востребованность каждого конкретного объекта и принять решение о его дальнейшем развитии, расширении или закрытии. Это позволяет оптимизировать расписание занятий и оценить эффективность работы всей сети спортивных учреждений.