ИИ будет оценивать работу спортивных объектов в России

Система анализирует обезличенные данные с видеокамер, установленных на спортивных площадках. Нейросеть оценивает фактическую посещаемость, выявляет случаи использования объектов не по назначению и отслеживает возможные сбои в работе. Полученная информация отображается в специализированной платформе, отметили в пресс-службе компании.

Технология помогает определить востребованность каждого конкретного объекта и принять решение о его дальнейшем развитии, расширении или закрытии. Это позволяет оптимизировать расписание занятий и оценить эффективность работы всей сети спортивных учреждений.