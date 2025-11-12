ИИ будет помогать сотрудникам отделений банка ВТБ

Система понимает смысл запросов и подбирает нужные ответы даже при неточной формулировке. Менеджерам не нужно помнить все условия продуктов, чат-бот выводит ответы с ссылками на источники. Более 90% вопросов обрабатываются без участия методологов, которые смогут сосредоточиться на нестандартных случаях, отметили в банке.

Проект планируется развивать в сторону гиперперсонализации, учитывая данные о продуктах и профиле клиентов. Новый помощник стал частью семейства цифровых решений ВТБ «Сфера».