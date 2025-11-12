ИИ будет помогать сотрудникам отделений банка ВТБ

Опубликовано 12 ноября 2025, 23:431 мин.
ИИ будет помогать сотрудникам отделений банка ВТБCистема ускорит обслуживание клиентов в банках
Банк ВТБ запускает чат-бота на базе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для более чем 12 тысяч сотрудников своих отделений. Чат-бот использует технологии Retrieval-Augmented Generation и большие языковые модели для подготовки точных ответов на основе базы знаний банка.
Система понимает смысл запросов и подбирает нужные ответы даже при неточной формулировке. Менеджерам не нужно помнить все условия продуктов, чат-бот выводит ответы с ссылками на источники. Более 90% вопросов обрабатываются без участия методологов, которые смогут сосредоточиться на нестандартных случаях, отметили в банке.
Проект планируется развивать в сторону гиперперсонализации, учитывая данные о продуктах и профиле клиентов. Новый помощник стал частью семейства цифровых решений ВТБ «Сфера».