ИИ будет следить за мусорными площадками в Челябинской области

Искусственный интеллект сможет определять переполненность контейнеров и наличие мусора вокруг них. Система работает со всеми видами мусорных баков и способна распознавать нарушения графика вывоза отходов. При обнаружении проблем алгоритм автоматически оповещает коммунальные службы.

Дополнительно нейросеть выявляет случаи неправильной парковки автомобилей, которые мешают подъезду мусоровозов. Это позволит обеспечить беспрепятственный доступ к контейнерным площадкам для своевременного вывоза отходов.

Как отмечают разработчики, алгоритмы способны за доли секунды фиксировать нештатные ситуации и обеспечивать круглосуточный мониторинг. Подобные решения уже показали свою эффективность в улучшении экологического состояния городов и качества услуг по вывозу мусора.