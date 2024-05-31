ИИ будет выявлять коррупционеров в Свердловской области

Программа позволит проверять аффилированность чиновников через их родственников и банковские счета на основе данных, содержащихся в их декларациях. Использование искусственного интеллекта упростит и ускорит процесс анализа большого объема информации.

Первыми испытаниями новой разработки станут подвергнуты муниципальные служащие. Свердловская область будет одним из первых пилотных регионов, где будет внедрена данная программа. После тестирования разработчики смогут внести необходимые коррективы и усовершенствовать программу перед ее широким внедрением.