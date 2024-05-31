ИИ будет выявлять коррупционеров в Свердловской области

Опубликовано 31 мая 2024, 16:49
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ИИ будет выявлять коррупционеров в Свердловской областиСоздана новая программа
В Свердловской области начнут использовать новую программу, основанную на искусственном интеллекте (ИИ), для проверки на коррупцию чиновников. Замгубернатор Дмитрий Ионин сообщил о запуске инновационной системы, которая будет анализировать информацию о работниках государственных учреждений на предмет возможных нарушений.
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Программа позволит проверять аффилированность чиновников через их родственников и банковские счета на основе данных, содержащихся в их декларациях. Использование искусственного интеллекта упростит и ускорит процесс анализа большого объема информации.
Первыми испытаниями новой разработки станут подвергнуты муниципальные служащие. Свердловская область будет одним из первых пилотных регионов, где будет внедрена данная программа. После тестирования разработчики смогут внести необходимые коррективы и усовершенствовать программу перед ее широким внедрением.