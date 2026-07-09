ИИ-чат в «Яндекс Картах» научился подбирать места для отдыха

Пользователи могут задавать запросы с несколькими условиями одновременно. Например, можно указать количество людей, наличие парковки, детской зоны, время работы или блюда в меню. Для подбора вариантов сервис анализирует информацию о местах и отзывы пользователей.

Также ИИ-чат способен рассказывать о программах мероприятий и подсказывать, что можно посетить в конкретном месте. Среди вариантов для отдыха на открытом воздухе сервис предлагает пляжи, бассейны, спортивные площадки и другие локации.