ИИ для анализа нормативных актов внедрят в Белгородской области

Опубликовано 02 декабря 2025, 17:261 мин.
ИИ для анализа нормативных актов внедрят в Белгородской областиЭкспертиза регламентов госуслуг сократится с 10 дней до одного
В Белгородской области в 2026 году планируют внедрить систему анализа нормативных актов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщили в правительстве региона, технология позволит проводить экспертизу регламентов предоставления государственных услуг не за 10 рабочих дней, как сейчас, а всего за один день.
Проект реализует Министерство цифрового развития области. Власти рассчитывают, что это значительно сократит временные затраты специалистов.
Также в будущем году в регионе начнут применять ИИ-технологии в региональной информационной системе «Комплексная система Белгородской области». Это позволит автоматизировать взаимодействие с государственной системой платежей, снизить объем ручного труда и повысить скорость подготовки начислений.
Ранее в правительстве Российской Федерации начали внедрять искусственный интеллект (ИИ). Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, технология используется как вспомогательный инструмент при обработке документов.