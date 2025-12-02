ИИ для анализа нормативных актов внедрят в Белгородской области

Проект реализует Министерство цифрового развития области. Власти рассчитывают, что это значительно сократит временные затраты специалистов.

Также в будущем году в регионе начнут применять ИИ-технологии в региональной информационной системе «Комплексная система Белгородской области». Это позволит автоматизировать взаимодействие с государственной системой платежей, снизить объем ручного труда и повысить скорость подготовки начислений.

Ранее в правительстве Российской Федерации начали внедрять искусственный интеллект (ИИ). Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, технология используется как вспомогательный инструмент при обработке документов.