ИИ для диагностики инсульта начнут использовать в больницах России

Опубликовано 26 апреля 2024, 17:39
1 мин.
ИИ для диагностики инсульта начнут использовать в больницах РоссииТехнология получила регистрацию
Разработанная российской компанией NtechLab технология на основе искусственного интеллекта для диагностики ишемического и геморрагического инсульта получила регистрационное удостоверение. Это позволит начать использовать ее в российских больницах
© Ferra.ru
Новый продукт под названием NtechMed CT Brain позволяет врачам быстро и точно ставить диагноз на основе КТ-снимков головного мозга. ИИ способен распознать один из четырех типов геморрагического инсульта, определить его местоположение и объем. В случае ишемического инсульта ИИ также может оценить его тяжесть.
Технология уже прошла успешное тестирование в Центре диагностики и телемедицины правительства Москвы, где было проанализировано более 20 тыс. снимков КТ пациентов с инсультами.
NtechLab также работает над продуктами для диагностики рассеянного склероза, опухолей головного мозга, а также для помощи в расшифровке КТ и МРТ головного мозга.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева