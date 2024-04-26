ИИ для диагностики инсульта начнут использовать в больницах России

Новый продукт под названием NtechMed CT Brain позволяет врачам быстро и точно ставить диагноз на основе КТ-снимков головного мозга. ИИ способен распознать один из четырех типов геморрагического инсульта, определить его местоположение и объем. В случае ишемического инсульта ИИ также может оценить его тяжесть.

Технология уже прошла успешное тестирование в Центре диагностики и телемедицины правительства Москвы, где было проанализировано более 20 тыс. снимков КТ пациентов с инсультами.

NtechLab также работает над продуктами для диагностики рассеянного склероза, опухолей головного мозга, а также для помощи в расшифровке КТ и МРТ головного мозга.