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В России
Опубликовано 26 апреля 2024, 17:39
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ИИ для диагностики инсульта начнут использовать в больницах России

Технология получила регистрацию
Разработанная российской компанией NtechLab технология на основе искусственного интеллекта для диагностики ишемического и геморрагического инсульта получила регистрационное удостоверение. Это позволит начать использовать ее в российских больницах
ИИ для диагностики инсульта начнут использовать в больницах России

© Ferra.ru

Новый продукт под названием NtechMed CT Brain позволяет врачам быстро и точно ставить диагноз на основе КТ-снимков головного мозга. ИИ способен распознать один из четырех типов геморрагического инсульта, определить его местоположение и объем. В случае ишемического инсульта ИИ также может оценить его тяжесть.

Технология уже прошла успешное тестирование в Центре диагностики и телемедицины правительства Москвы, где было проанализировано более 20 тыс. снимков КТ пациентов с инсультами.

NtechLab также работает над продуктами для диагностики рассеянного склероза, опухолей головного мозга, а также для помощи в расшифровке КТ и МРТ головного мозга.