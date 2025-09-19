ИИ для обновления и защиты статей внедрит «Рувики»

Каждый месяц в «Рувики» работают более тысячи волонтеров, которые вносят около 8−10 тысяч правок. Однако человеческий фактор влияет на регулярность и точность обновлений: кто-то активно редактирует статьи, а кто-то делает это реже. Поэтому энциклопедия делает ставку на автоматизацию, используя ИИ как помощника экспертов для рутинных задач.

С 2025 года в «Рувики» действует экосистема автоматизированных решений. Она включает сервисы для обновлений в реальном времени, принудительной актуализации данных, обогащения контента и автоматической генерации статей. Все изменения проходят проверку редакцией, что позволяет сохранять контроль над качеством материалов.

Только за первые месяцы 2025 года с помощью ИИ под контролем редакторов было обновлено 20 тысяч существующих статей, создано 32 тысячи новых на русском языке и 12 тысяч материалов для разделов на языках народов России.