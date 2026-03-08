ИИ для оценки состояния дорог создадут в Ростове-на-Дону

Как рассказал ТАСС и.о. декана дорожно-транспортного факультета Артем Тиратурян, ученые применяют несколько технологий. Планируется использовать искусственный интеллект для мониторинга дорожного полотна и эволюционные алгоритмы для расчета оптимального графика содержания дорог.

Предполагается, что новая система позволит отказаться от стандартных сроков ремонта. Сейчас дороги обычно ремонтируют раз в 12 лет, а капитальный ремонт выполняется раз в 24 года. С учетом анализа фактического износа технология сможет прогнозировать изменения состояния покрытия и планировать работы точнее, что поможет эффективнее распределять бюджет.

По словам Тиратуряна, методика опирается на мировую практику управления жизненным циклом объектов, но адаптируется под российские условия. В основу лягут данные многолетней диагностики. Это позволит прогнозировать изменения состояния трасс и эффективнее распределять бюджетные средства.