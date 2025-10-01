ИИ для проверки государственных отчетов создали в России

Для работы пользователю необходимо ввести название мероприятия, например, «оснащение образовательных организаций оборудованием», и загрузить файл отчета. Система самостоятельно проверит документ на наличие фактов, подтверждающих выполнение задачи. Это избавляет сотрудников от необходимости изучать десятки страниц вручную, отметили в пресс-службе.

Как пояснили разработчики, программа использует большую языковую модель. Она распознает текст, делит его на смысловые части, анализирует содержание и формирует краткое резюме. Уникальность решения заключается в умении учитывать контекст конкретного мероприятия. Если для проверки важны специфические данные, такие как инвентарные номера или акты поставок, система целенаправленно ищет их в тексте и показывает пользователю.