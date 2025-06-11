ИИ GigaChat от Сбера освоил ревматологию и сдал медэкзамен

Опубликовано 11 июня 2025, 16:351 мин.
ИИ GigaChat от Сбера освоил ревматологию и сдал медэкзаменТеперь нейросеть может помогать при болезнях суставов
Искусственный интеллект (ИИ) GigaChat, разработанный Сбером, успешно прошел экзаменационные испытания в Самарском государственном медицинском университете по специальности «Ревматология». Теперь он может консультировать по вопросам, связанным с диагностикой и лечением заболеваний суставов и соединительной ткани.
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Это уже шестая медицинская специализация, в которой нейросеть подтвердила свои знания. Ранее GigaChat прошел экзамены по педиатрии, гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии и общей лечебной практике в ведущих российских медвузах. Такой прогресс стал возможен благодаря дообучению модели по узким медицинским направлениям.
Система создана не для замены врачей, а как вспомогательный инструмент. Ее задача — разгрузить специалистов от рутинных задач, ускорить обработку информации и улучшить доступность консультаций, особенно в отдаленных регионах. После успешной сдачи экзамена представители Сбера провели в СамГМУ лекцию для студентов о применении ИИ в медицине.