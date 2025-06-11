ИИ GigaChat от Сбера освоил ревматологию и сдал медэкзамен

Это уже шестая медицинская специализация, в которой нейросеть подтвердила свои знания. Ранее GigaChat прошел экзамены по педиатрии, гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии и общей лечебной практике в ведущих российских медвузах. Такой прогресс стал возможен благодаря дообучению модели по узким медицинским направлениям.

Система создана не для замены врачей, а как вспомогательный инструмент. Ее задача — разгрузить специалистов от рутинных задач, ускорить обработку информации и улучшить доступность консультаций, особенно в отдаленных регионах. После успешной сдачи экзамена представители Сбера провели в СамГМУ лекцию для студентов о применении ИИ в медицине.