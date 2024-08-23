ИИ и дроны помогут в борьбе с незаконными свалками в Новосибирской области

По словам министра цифрового развития регионе Сергея Цукаря, камеры с ИИ фиксируют въезд мусоровоза на территорию и его выезд, а также определяют номер автомобиля. Информация передается правоохранительным органам для дальнейшего реагирования.

Проект реализуют совместно Минцифры и Минприроды Новосибирской области при поддержке министерств ЖКХ и энергетики. Штрафы за нарушение порядка обращения с отходами варьируются от 10 до 120 тыс. рублей. С начала проекта в МВД направлено более 100 писем, и уже взыскано около 400 тыс. рублей.

Кроме того, дроны мониторят полигоны и создают цифровые модели свалок, что помогает в планировании вывоза мусора и бюджетировании. Пилотный проект проходит в Коченевском районе и продлится до конца года.