ИИ из МФТИ научился эффективнее управлять товарными запасами

В отличие от традиционных систем автозаказа, применяемых в решениях SAP, Oracle и RELEX Solutions, новая модель использует алгоритм RL-агента, основанный на обучении с подкреплением. Такой подход позволяет системе оптимизировать решения напрямую под бизнес-показатели и учитывать долгосрочные последствия заказов.

Во время испытаний доля удовлетворенного спроса выросла с 80 до 90 процентов. Прототип обучался на выборке из 10 тысяч пар «товар — склад», а обучение занимало менее суток на стандартном серверном оборудовании. Нейросеть управляет каждой парой отдельно, но использует общий опыт по всей номенклатуре. Разработчики планируют протестировать систему на данных за 2025 год и затем интегрировать ее в ERP-решения.