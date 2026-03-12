ИИ из НовГУ научился определять уровень внимания человека в реальном времени

Как рассказал один из авторов, программист Евгений Менделеев, система объединяет нейроинтерфейс с датчиком электроэнцефалографа и шлем виртуальной реальности. VR-среда изолирует от внешних помех, чтобы мозг отвлекался только по внутренним причинам.

Данные с ЭЭГ превращаются в кривую внимания. Ученые разбили ее на отрезки и вручную пометили как «повышенное» или «пониженное» внимание. На этих данных обучили математический классификатор на базе метода опорных векторов. Точность распознавания состояний достигла 97,6%.

Программный модуль можно встраивать в приложения для дистанционного обучения, чтобы видеть, усваивает ли студент материал, или в тренажеры для коррекции СДВГ. В спорте технология поможет тренерам понять, когда атлет устал ментально, и скорректировать нагрузку, отметил Менделеев.