ИИ из Новосибирска ускорил анализ рентгеновских спектров в химии

РФЭС — это метод, при котором исследуемые материалы облучаются рентгеновскими лучами, а спектры испущенных электронов используются для изучения состава и состояния атомов на поверхности. Этот метод применяется в таких областях, как катализ, материаловедение, физика полупроводников и других.

Технология, разработанная в НГУ, решает важную задачу — автоматизирует обработку больших объемов данных, что особенно актуально с открытием нового научного центра в Сибири. С помощью синтетических данных, содержащих шумы и пики, была обучена нейросеть, способная эффективно сегментировать спектры и обрабатывать результаты. Модель показывает хорошие результаты, сравнимые с ручным анализом, но при этом процесс обработки занимает менее секунды, в то время как традиционная обработка требует около 10 минут на один спектр.