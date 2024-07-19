ИИ из Санкт-Петербурга оценит кандидатов на работу по ключевым качествам

Опубликовано 19 июля 2024, 14:23
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ИИ из Санкт-Петербурга оценит кандидатов на работу по ключевым качествамOCEAN-AI
Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа резюме кандидатов на вакансии. Программа, названная OCEAN-AI, оценивает личные качества соискателей по пяти психологическим категориям и рассчитывает числовой коэффициент от нуля до единицы для каждой категории.
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Разработка использует пятифакторную модель личности OCEAN, включающую открытость опыту, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и предрасположенность к негативным эмоциям. Программа сравнивает результаты с необходимыми показателями, установленными рекрутерами.
Система поможет HR-специалистам улучшить процессы набора персонала, минимизировать конфликты в коллективе и может быть адаптирована для других задач, таких как мониторинг расстройств личности, отметила младший научный сотрудник Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН, Елена Рюмина.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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