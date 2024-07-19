ИИ из Санкт-Петербурга оценит кандидатов на работу по ключевым качествам

Разработка использует пятифакторную модель личности OCEAN, включающую открытость опыту, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и предрасположенность к негативным эмоциям. Программа сравнивает результаты с необходимыми показателями, установленными рекрутерами.

Система поможет HR-специалистам улучшить процессы набора персонала, минимизировать конфликты в коллективе и может быть адаптирована для других задач, таких как мониторинг расстройств личности, отметила младший научный сотрудник Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН, Елена Рюмина.