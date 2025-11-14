ИИ изменил подход к оказанию государственных услуг в России

Опубликовано 14 ноября 2025, 21:501 мин.
ИИ изменил подход к оказанию государственных услуг в РоссииТехнология позволит предоставлять сервисы персонализировано
Вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках форума «Цифровые решения» в национальном центре «Россия» заявил о потенциале искусственного интеллекта (ИИ) в трансформации системы государственных услуг. По его словам, технология позволяет перейти к принципиально новому качеству выполнения государственных функций.
Современные системы на основе ИИ способны анализировать профиль гражданина, его интересы и автоматически подбирать соответствующие сервисы. Это создает условия для перехода от модели, когда человек самостоятельно ищет услуги, к системе их активного предоставления.
Как отметил Григоренко, услуги будут приходить к пользователям через мобильные устройства и компьютеры в удобном формате. Решения о внедрении искусственного интеллекта принимаются с учетом возможного улучшения качества, скорости работы и укрепления исполнительской дисциплины.