ИИ изменил подход к оказанию государственных услуг в России

Современные системы на основе ИИ способны анализировать профиль гражданина, его интересы и автоматически подбирать соответствующие сервисы. Это создает условия для перехода от модели, когда человек самостоятельно ищет услуги, к системе их активного предоставления.

Как отметил Григоренко, услуги будут приходить к пользователям через мобильные устройства и компьютеры в удобном формате. Решения о внедрении искусственного интеллекта принимаются с учетом возможного улучшения качества, скорости работы и укрепления исполнительской дисциплины.