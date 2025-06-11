ИИ-камеры в Подмосковье начали штрафовать за мусор и парковку на газоне

Сейчас в регионе установлены 552 камеры системы «Безопасный регион». Если автомобиль стоит возле мусорного контейнера дольше 10 минут, ИИ фиксирует номер и отправляет данные для возможного штрафа. С момента внедрения этой технологии количество подобных нарушений снизилось почти на 40%.

Начиная с апреля, искусственный интеллект стал отслеживать еще и случаи парковки на газонах. Владельцы машин, оставившие авто на зеленой зоне, также получают штрафы. С февраля камеры начали фиксировать незаконный сброс крупногабаритного мусора возле многоквартирных домов.

Кроме водителей, под прицел ИИ попали и управляющие компании. Если те не убирают вовремя территорию, им также может быть назначен штраф. Камеры следят за состоянием дворов и детских площадок — за мусор на них теперь тоже наказывают.