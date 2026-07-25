В России
Опубликовано 25 июля 2026, 15:42
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ИИ начал контролировать качество блюд для московских больниц

Система следит за санитарными нормами
Московское предприятие «Лойс-Бокс», поставляющее готовые блюда в городские больницы, внедрило систему искусственного интеллекта (ИИ) для контроля качества продукции. Решение использует машинное зрение и анализирует данные с видеокамер в производственных помещениях.
ИИ начал контролировать качество блюд для московских больниц

© Ferra.ru

По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, система круглосуточно отслеживает соблюдение санитарных требований: наличие средств индивидуальной защиты, обработку рук, порядок рабочих процессов и появление посторонних предметов в зоне производства. При выявлении нарушений ИИ отправляет уведомления в течение доли секунды.

Разработкой технологии занималась компания «АйТи Империал». Решение не заменяет специалистов по контролю качества, а помогает сократить объем ручной проверки и повысить охват мониторинга. В дальнейшем технологию планируют применять на других предприятиях Москвы, отметил Ликсутов.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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