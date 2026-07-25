ИИ начал контролировать качество блюд для московских больниц

По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, система круглосуточно отслеживает соблюдение санитарных требований: наличие средств индивидуальной защиты, обработку рук, порядок рабочих процессов и появление посторонних предметов в зоне производства. При выявлении нарушений ИИ отправляет уведомления в течение доли секунды.

Разработкой технологии занималась компания «АйТи Империал». Решение не заменяет специалистов по контролю качества, а помогает сократить объем ручной проверки и повысить охват мониторинга. В дальнейшем технологию планируют применять на других предприятиях Москвы, отметил Ликсутов.