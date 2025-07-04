ИИ начал помогать согласовывать границы участков в Подмосковье

Как пояснили в областном министерстве госуправления, искусственный интеллект помогает сократить количество отказов из-за некорректно оформленных документов. Жители теперь могут быстрее получать услугу без повторных обращений, а чиновники — сосредоточиться на сложных случаях.

Услуга по согласованию границ доступна бесплатно в разделе «Земля и стройка» на портале госуслуг Подмосковья. Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также ИП. Решение по заявке приходит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней, отметили в ведомстве.