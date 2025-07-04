ИИ начал помогать согласовывать границы участков в Подмосковье

Опубликовано 04 июля 2025, 22:121 мин.
ИИ начал помогать согласовывать границы участков в ПодмосковьеНейросеть проверяет документы на портале госуслуг
В Московской области внедрили искусственный интеллект (ИИ) для автоматической проверки документов при согласовании границ земельных участков. Новая система работает через региональный портал госуслуг и выявляет ошибки в загружаемых файлах.
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Как пояснили в областном министерстве госуправления, искусственный интеллект помогает сократить количество отказов из-за некорректно оформленных документов. Жители теперь могут быстрее получать услугу без повторных обращений, а чиновники — сосредоточиться на сложных случаях.
Услуга по согласованию границ доступна бесплатно в разделе «Земля и стройка» на портале госуслуг Подмосковья. Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также ИП. Решение по заявке приходит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней, отметили в ведомстве.