ИИ начал следить за курильщиками в Татарстане

Опубликовано 25 июля 2024, 16:59
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ИИ начал следить за курильщиками в ТатарстанеВ ИТ-парках Казани и Набережных Челнов
В Татарстане заработала система искусственного интеллекта (ИИ), предназначенная для контроля за соблюдением правил в ИТ-парках. На первом этапе ИИ будет выявлять курящих и информировать их о нарушении через громкоговорители. Система подключена к двум ИТ-паркам в Казани и одному в Набережных Челнах.
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По словам представителей компании-разработчика NtechLab, Татарстан стал первым регионом в России, где внедрена такая видеоаналитика нового поколения. ИИ с помощью машинного зрения обнаруживает курящих и обращается к ним с просьбой прекратить курение, используя различные варианты обращений.
Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что это важный шаг в развитии видеоаналитики и цифровых технологий. В дальнейшем планируется запуск подобной системы в Москве, Нижнем Новгороде и других городах.
Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин добавил, что новая технология повысит уровень безопасности и эффективности в республике, способствуя ее цифровой трансформации.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева