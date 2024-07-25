ИИ начал следить за курильщиками в Татарстане

По словам представителей компании-разработчика NtechLab, Татарстан стал первым регионом в России, где внедрена такая видеоаналитика нового поколения. ИИ с помощью машинного зрения обнаруживает курящих и обращается к ним с просьбой прекратить курение, используя различные варианты обращений.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что это важный шаг в развитии видеоаналитики и цифровых технологий. В дальнейшем планируется запуск подобной системы в Москве, Нижнем Новгороде и других городах.

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин добавил, что новая технология повысит уровень безопасности и эффективности в республике, способствуя ее цифровой трансформации.