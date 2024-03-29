ИИ начнет добывать руду в затопленных уральских шахтах

Более 120 рудников в регионе оказались затоплены без завершения добычи, что стало серьезной проблемой. Например, Верхнекамское месторождение потеряло более половины своих рудников из-за затопления.

Одной из основных задач является создание специализированных платформ для добычи под водой. Судостроительное предприятие возьмется за создание плавучих и погружных платформ, а ученые университета разработают инженерные решения для обеспечения их эффективной работы. Предварительно рассматривается использование подводных лодок с искусственным интеллектом, способных автоматизировать процесс добычи и предупреждать о возможных авариях.

Ректор Уральского университета, доктор экономических наук Алексей Душин, подчеркивает, что такие инновационные разработки помогут вывести горное дело на новый уровень. Создание специальных лабораторий с современным оборудованием и привлечение опытных инженеров к преподавательской деятельности также станут важным шагом в этом направлении.

Работы намечены в рамках программы «Приоритет-2030», что является частью национального проекта «Наука и университеты».