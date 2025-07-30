ИИ начнёт контролировать велосипедистов на российских улицах

Система распознаёт распространённые нарушения: езду по тротуару при наличии велодорожки, неправильную парковку и движение по пешеходному переходу без спешивания. При обнаружении нарушения ИИ-ассистент сделает голосовое предупреждение. Решение работает со всеми типами велосипедов, кроме детских.

Как отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, эта разработка дополняет существующую систему контроля за самокатчиками. Оба решения направлены на повышение безопасности пешеходов и упорядочивание движения на улицах.

Технология будет применяться в парках и других общественных пространствах.