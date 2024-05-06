ИИ написал «Тотальный диктант» на тройку с плюсом

Система «Писец», как называют этот искусственный интеллект, показала свою способность к правильному расстановке знаков препинания и стилистической грамотности. Однако она допустила несколько орфографических ошибок и неточностей в написании некоторых слов.

Старший преподаватель НГУ, Людмила Буднева, проверявшая диктант, отметила, что ИИ пропустил шесть слов и неверно услышал еще семь. Некоторые из них привели к неправильному написанию слов. Например, вместо «наивысшего» ИИ написал «наявившего», а вместо «клеенчатых» — «кальиончатых».

Также у системы обнаружились проблемы с написанием окончаний, что также считается орфографической ошибкой. Например, «синими» было записано как «синями», а «портрет … гимназистки» — как «портрет … гимназистке».