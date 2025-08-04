В России
Опубликовано 04 августа 2025, 23:36
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ИИ научили находить незаконные ларьки В Петербурге

Штраф за выявленный ларёк составил 50 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге начали использовать нейросети для поиска незаконных торговых точек. Первая подобная проверка уже завершилась штрафом. Владелец частного участка в Выборгском районе получил уведомление о нарушении после того, как его ларёк был выявлен с помощью системы искусственного интеллекта.
ИИ научили находить незаконные ларьки В Петербурге

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По данным городской административно-технической инспекции, ИИ теперь самостоятельно находит несанкционированные объекты, установленные без согласования. В случае фиксации нарушения владельцу назначается штраф в размере 50 тысяч рублей. После этого ему необходимо либо легализовать размещение объекта, либо убрать его.

Сканирование города проводится с помощью восьми мобильных комплексов, установленных в автомобилях. Эти устройства собирают данные прямо во время движения и передают информацию о подозрительных объектах в систему.

Для повторного контроля за устранением нарушений применяются те же нейросети. Они повторно проезжают по ранее зафиксированным маршрутам и сверяют, были ли выполнены предписания.

На текущий момент в городе задействовано 186 маршрутов.