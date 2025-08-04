ИИ научили находить незаконные ларьки В Петербурге

По данным городской административно-технической инспекции, ИИ теперь самостоятельно находит несанкционированные объекты, установленные без согласования. В случае фиксации нарушения владельцу назначается штраф в размере 50 тысяч рублей. После этого ему необходимо либо легализовать размещение объекта, либо убрать его.

Сканирование города проводится с помощью восьми мобильных комплексов, установленных в автомобилях. Эти устройства собирают данные прямо во время движения и передают информацию о подозрительных объектах в систему.

Для повторного контроля за устранением нарушений применяются те же нейросети. Они повторно проезжают по ранее зафиксированным маршрутам и сверяют, были ли выполнены предписания.

На текущий момент в городе задействовано 186 маршрутов.