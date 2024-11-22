В России
Опубликовано 22 ноября 2024, 16:34
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ИИ научился генерировать плейлисты в HiFi-стриминге Звук

ГигаМикс поможет создать персонализированные музыкальные подборки
HiFi-стриминг Звук представил новую функцию — генератор плейлистов ГигаМикс, который использует искусственный интеллект (ИИ) для создания персонализированных музыкальных подборок. Это позволяет пользователям находить музыку, идеально подходящую под настроение, время дня или конкретную ситуацию.
ИИ научился генерировать плейлисты в HiFi-стриминге Звук

© Ferra.ru

ГигаМикс работает с помощью алгоритмов, которые анализируют музыкальные предпочтения пользователя и подбирают треки в зависимости от запроса. Чтобы создать плейлист, достаточно ввести описание настроения, жанра или активности, и через несколько секунд на экране появляется подборка, соответствующая запросу.

В условиях большого потока новинок — более 60 тысяч треков ежедневно, — ГигаМикс помогает пользователю быстро находить нужную музыку, экономя время на поиске. Это удобный инструмент для тех, кто хочет разнообразить музыкальные подборки и получать рекомендации, которые сложнее найти вручную.

Искусственный интеллект анализирует не только жанры, но и другие факторы, например, момент дня или цель прослушивания. Пользователи могут запросить музыку для утреннего кофе, тренировки или для работы. Алгоритм также предложит новые треки, которые могут понравиться пользователю, но которые он не нашел бы сам.

Чтобы воспользоваться ГигаМиксом, нужно открыть приложение Звук, перейти в раздел «Коллекция» и создать новый плейлист, выбрав «ГигаМикс». Пользователи могут задавать подробные параметры, такие как жанр, темп и настроение.

Источник:Звук
Автор:Ингела Воробьева
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