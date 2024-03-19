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В России
Опубликовано 19 марта 2024, 18:22
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ИИ не сможет обмануть биометрическую систему в России

С помощью сгенерированных фото или видео
Генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказал, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет обмануть Единую биометрическую систему (ЕБС) с использованием сгенерированных изображений или видеороликов. Новые алгоритмы системы способны отличать настоящего человека от их имитации.

С 1 июня 2023 года вступили в силу нормы закона, ограничивающие обработку биометрических данных только внутри ЕБС. Поволоцкий подчеркнул, что согласие на использование данных в системе можно отозвать у оператора ЦБТ, а удаление биометрии доступно через личный кабинет на «Госуслугах».

Он также отметил, что использование нескольких биометрических модальностей, дополнительных защитных факторов и технологий «лайвнесс» повышает уровень безопасности системы. Поволоцкий упомянул о планах внедрения сканирования ладоней для бесконтактных платежей, но отметил, что этот шаг возможен лишь при высокой точности идентификации.

Благодаря использованию нескольких модальностей и дополнительных защитных механизмов, ЕБС обеспечивает надежность и безопасность действий пользователей, считает гендиректор ЦБТ.