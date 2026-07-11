В России
Опубликовано 11 июля 2026, 20:24
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ИИ обработал 14 млн рентгеновских исследований в России

Технология выявила почти 7 млн заболеваний
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика» в рамках II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» сообщила, что с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) было обработано около 14 млн рентгенологических исследований. По итогам анализа система помогла выявить почти 7 млн случаев заболеваний, пишет ТАСС.
ИИ обработал 14 млн рентгеновских исследований в России

© Ferra.ru

По словам Голиковой, ИИ постепенно внедряют в медицинские технологии, связанные с профилактикой и здоровым долголетием. Кроме анализа снимков, цифровые решения используются для поддержки пациентов.

Около 900 тыс. человек уже воспользовались персональными медицинскими помощниками. Власти планируют продолжать развитие ИИ-инструментов в здравоохранении и расширять их применение для более активного сопровождения пациентов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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