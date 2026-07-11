ИИ обработал 14 млн рентгеновских исследований в России

По словам Голиковой, ИИ постепенно внедряют в медицинские технологии, связанные с профилактикой и здоровым долголетием. Кроме анализа снимков, цифровые решения используются для поддержки пациентов.

Около 900 тыс. человек уже воспользовались персональными медицинскими помощниками. Власти планируют продолжать развитие ИИ-инструментов в здравоохранении и расширять их применение для более активного сопровождения пациентов.