ИИ обработал 2 млн медкарт москвичей за месяц

Сервис автоматически анализирует историю обращений пациента, результаты обследований и предыдущие назначения, создавая структурированную выжимку по каждому конкретному случаю. Это особенно важно, учитывая, что в столичной системе здравоохранения накоплено уже свыше 4,2 миллиарда записей, а карта одного пациента может содержать множество разрозненных данных.

Помимо анализа ЭМК, ИИ помогает горожанам записываться к нужному специалисту и уточняет симптомы через специальные опросники. С момента внедрения этой функции проведено более 4,3 миллионов таких предварительных опросов.