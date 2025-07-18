ИИ обработал 2 млн медкарт москвичей за месяц

Опубликовано 18 июля 2025, 19:271 мин.
ИИ обработал 2 млн медкарт москвичей за месяцЦифровой помощник ускоряет работу врачей
В Москве искусственный интеллект (ИИ), анализирующий электронные медицинские карты (ЭМК), сформировал уже более 2 миллионов сводок для врачей с момента запуска. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, система ежедневно обрабатывает около 44 тысяч новых случаев, помогая медикам быстрее принимать решения.
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Сервис автоматически анализирует историю обращений пациента, результаты обследований и предыдущие назначения, создавая структурированную выжимку по каждому конкретному случаю. Это особенно важно, учитывая, что в столичной системе здравоохранения накоплено уже свыше 4,2 миллиарда записей, а карта одного пациента может содержать множество разрозненных данных.
Помимо анализа ЭМК, ИИ помогает горожанам записываться к нужному специалисту и уточняет симптомы через специальные опросники. С момента внедрения этой функции проведено более 4,3 миллионов таких предварительных опросов.