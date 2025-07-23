ИИ оптимизирует городской транспорт в России

Система работает на 300 остановках города, где камеры с алгоритмами компьютерного зрения подсчитывают количество ожидающих пассажиров. Нейросеть выявляет переполненные остановки и наиболее загруженные маршруты, автоматически уведомляя диспетчерский центр. Это позволяет своевременно увеличивать количество транспорта в часы пик.

Как пояснили разработчики, технология использует обезличенные данные, что соответствует требованиям защиты персональной информации. Получаемые сведения помогают оптимизировать графики движения автобусов, троллейбусов и трамваев, сокращая время ожидания для пассажиров.

По словам генерального директора Ntechlab Алексея Паламарчука, несколько других городов уже проявили интерес к системе. Компания готовится к запуску аналогичных пилотных проектов в новых регионах в ближайшее время.