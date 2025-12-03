В России
Опубликовано 03 декабря 2025, 20:53
ИИ оптимизирует моделирование и эксплуатацию активов «Росатома»

Автоматизация процессов повысить экономическую эффективность
Госкорпорация «Росатом» применяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности своей деятельности. По словам директора по цифровым технологиям компании Евгения Абакумова, основной экономический эффект ожидается от автоматизации процессов моделирования, сопровождения и эксплуатации основных активов.
Для атомной отрасли считаются перспективными такие технологии ИИ, как большие языковые модели, физически информированные нейронные сети и системы технического зрения. Однако масштабное внедрение этих разработок, как отмечает эксперт, является задачей будущего.

В настоящий момент «Росатом» формирует собственную цифровую экосистему. В ее рамках атомная энергия создает основу для развития технологий ИИ, а доверенные программно-аппаратные комплексы, разрабатываемые совместно с российскими партнерами, обеспечивают необходимую вычислительную инфраструктуру.

Ранее заместитель генерального директора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева в рамках сессии «Хайтек: ключевая роль человека в технологическом лидерстве» заявила, что чемпионаты профессионального мастерства могут стать местом демонстрации отечественного оборудования, используемого в обучении.