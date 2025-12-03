ИИ оптимизирует моделирование и эксплуатацию активов «Росатома»

Для атомной отрасли считаются перспективными такие технологии ИИ, как большие языковые модели, физически информированные нейронные сети и системы технического зрения. Однако масштабное внедрение этих разработок, как отмечает эксперт, является задачей будущего.

В настоящий момент «Росатом» формирует собственную цифровую экосистему. В ее рамках атомная энергия создает основу для развития технологий ИИ, а доверенные программно-аппаратные комплексы, разрабатываемые совместно с российскими партнерами, обеспечивают необходимую вычислительную инфраструктуру.

Ранее заместитель генерального директора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева в рамках сессии «Хайтек: ключевая роль человека в технологическом лидерстве» заявила, что чемпионаты профессионального мастерства могут стать местом демонстрации отечественного оборудования, используемого в обучении.